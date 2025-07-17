Свердловские власти назначили выплаты за контракт с Росгвардией для службы в зоне СВО

Жители Свердловской области, которые заключили контракт с Росгвардией для службы в зоне СВО, будут получать дополнительно 400 тыс. рублей. Это следует из постановления, подписанного врио губернатора Дениса Паслера.
Для получения выплат контракт заключается сроком на год и более. Контрактник проходит службу в рядах Росгвардии на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
В марте правительство Свердловской области увеличило единовременную выплату уральцам, заключившим контракт с Минобороны, до 2,5 млн рублей. С 15 марта общая сумма выплат составит более 2,9 млн рублей: 2,5 млн из регионального бюджета и 400 тыс. от Минобороны. Также родные военнослужащих продолжат получать единовременную выплату в 20 тыс. рублей на каждого из детей.