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Названы причины временных перебоев с мобильным интернетом в Башкирии

Случившиеся накануне кратковременные перебои с мобильным интернетом в Башкирии связаны с обеспечением безопасности, пояснил секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ, руководитель аппарата антитеррористической комиссии республики Валерий Олейник в эфире ГТРК «Башкортостан».

Источник: Башинформ

Временное замедление или даже отключение мобильного интернета является одной из мер противодействия террористическим угрозам. Как рассказал Олейник, все чаще противник, терпящий поражение на фронте, начал использовать беспилотники для атак внутри России, а для управления дронов обычно используют мобильную связь.

Ограничение мобильного интернета никоим образом не касается проводного интернета и голосовой связи.

«Все это делается для защиты населения. Это временные, точечные меры, которые применяются только в случае реальной угрозы», — заявил руководитель аппарата антитеррористической комиссии Башкирии Валерий Олейник и добавил, что аналогичные меры применялись также этой весной в Уфе в День Победы.

Чтобы быть готовым к таким кратковременным отключениям мобильного интернета, советуют соблюдать несколько правил. Среди них — держите при себе некоторый запас наличных, поскольку терминалы в магазинах работают через мобильный интернет. Заранее обсудите с родными способы связи на случай возможного отключения мобильного интернета. Помните, что звонки и SMS-сообщения можно отправлять. Не лишним будет пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi в ТРЦ и других общественных местах. Скачайте 2ГИС, Яндекс. Карты и т. д. для того, чтобы вы могли построить свой маршрут без интернета. Держите в телефоне номера служб такси, чтобы можно было вызвать машину без мобильного приложения. Знайте, что оплатить парковку в центре Уфы можно по SMS или после того, как появится доступ к интернету. Наконец, в экстренных ситуациях звоните по номеру 112 — вызовы принимаются даже с телефонов без SIM-карт.