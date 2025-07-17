Названы причины временных перебоев с мобильным интернетом в Башкирии

Временное замедление или даже отключение мобильного интернета является одной из мер противодействия террористическим угрозам. Как рассказал Олейник, все чаще противник, терпящий поражение на фронте, начал использовать беспилотники для атак внутри России, а для управления дронов обычно используют мобильную связь.
Ограничение мобильного интернета никоим образом не касается проводного интернета и голосовой связи.
«Все это делается для защиты населения. Это временные, точечные меры, которые применяются только в случае реальной угрозы», — заявил руководитель аппарата антитеррористической комиссии Башкирии Валерий Олейник и добавил, что аналогичные меры применялись также этой весной в Уфе в День Победы.
Чтобы быть готовым к таким кратковременным отключениям мобильного интернета, советуют соблюдать несколько правил. Среди них — держите при себе некоторый запас наличных, поскольку терминалы в магазинах работают через мобильный интернет. Заранее обсудите с родными способы связи на случай возможного отключения мобильного интернета. Помните, что звонки и SMS-сообщения можно отправлять. Не лишним будет пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi в ТРЦ и других общественных местах. Скачайте 2ГИС, Яндекс. Карты