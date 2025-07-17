Названы причины временных перебоев с мобильным интернетом в Башкирии

Чтобы быть готовым к таким кратковременным отключениям мобильного интернета, советуют соблюдать несколько правил. Среди них — держите при себе некоторый запас наличных, поскольку терминалы в магазинах работают через мобильный интернет. Заранее обсудите с родными способы связи на случай возможного отключения мобильного интернета. Помните, что звонки и SMS-сообщения можно отправлять. Не лишним будет пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi в ТРЦ и других общественных местах. Скачайте 2ГИС, Яндекс. Карты и т. д. для того, чтобы вы могли построить свой маршрут без интернета. Держите в телефоне номера служб такси, чтобы можно было вызвать машину без мобильного приложения. Знайте, что оплатить парковку в центре Уфы можно по SMS или после того, как появится доступ к интернету. Наконец, в экстренных ситуациях звоните по номеру 112 — вызовы принимаются даже с телефонов без SIM-карт.