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За ночь над Воронежской областью сбили шесть беспилотников

По данным Министерства обороны России, в ночь с 16 на 17 июля было уничтожено 122 беспилотника, из которых шесть были сбиты над Воронежской областью.

В это время на территории области была введена опасности атаки БПЛА.

К сожалению, в результате одной из атак на левом берегу Воронежа пострадали трое несовершеннолетних. Юноши, родившиеся в 2009 и 2013 годах, получили травмы головы и ссадины, и были незамедлительно госпитализированы для получения необходимой медицинской помощи.

Девочка 2009 года рождения также пострадала: она получила резаные раны на руках и ногах, однако ей была оказана помощь на месте происшествия.

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