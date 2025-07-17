За ночь над Воронежской областью сбили шесть беспилотников

В это время на территории области была введена опасности атаки БПЛА.
К сожалению, в результате одной из атак на левом берегу Воронежа пострадали трое несовершеннолетних. Юноши, родившиеся в 2009 и 2013 годах, получили травмы головы и ссадины, и были незамедлительно госпитализированы для получения необходимой медицинской помощи.
Девочка 2009 года рождения также пострадала: она получила резаные раны на руках и ногах, однако ей была оказана помощь на месте происшествия.
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