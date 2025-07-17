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В Воронеже создана комиссия для оценки ущерба от удара БПЛА по многоэтажному дому

В Воронеже создана комиссия для оценки ущерба от удара беспилотника по многоэтажному дому. Об этом проинформировал мэр Сергей Петрин 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

После завершения работы спецслужб комиссия начнет осмотр квартир и оценку размера нанесенного ущерба.

Что касается автомобилей, которые были повреждены (по предварительным данным, известно о четырех таких случаях), то процесс возмещения убытков можно оформить в районной администрации. Порядок фиксации повреждений разъяснят по номеру телефона: 8 (900) 963−72−50.

Автовладельцам следует подать заявление в полицию для официального подтверждения факта происшествия. После этого необходимо отправить заверенную копию заявления обратно в районную администрацию, где будет проведена экспертиза ущерба. Выплаты граждане смогут получить после завершения всех этих процедур.

Мэр отметил, что не следует распространять фотографии и видеозаписи с места происшествия, даже в закрытых группах, таких как чаты подъездов. Официальная информация о случившемся будет регулярно обновляться местными властями.

Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА на многоэтажку в левобережной части Воронежа пострадали три подростка.

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