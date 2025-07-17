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Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские баллистические ракеты могут обходить радары систем ПВО Patriot, из-за чего их работа на Украине усложнилась, пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника.

Источник: © РИА Новости

«Американская система на Украине испытывает всё больше трудностей из-за появления у России более манёвренных баллистических ракет», — приводит издание слова неназванного украинского чиновника.

Он также признал, что в последние месяцы радары систем ПВО Patriot не смогли обнаружить российские ракеты.

Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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