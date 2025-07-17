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Количество пострадавших от ночной атаки ВСУ увеличилось до четырех человек

Двое несовершеннолетних находятся в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж 17 июля увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.

Один взрослый и 16-летняя девушка после оказания медицинской помощи решили не госпитализироваться. Два других пострадавших — это мальчики 11 и 16 лет, получившие травмы головы и незначительные ссадины.

— Эксперты продолжают обследовать поврежденное имущество. Восстановительные мероприятия начнутся сразу после получения разрешения от соответствующих служб, — отметил губернатор.