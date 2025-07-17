Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения СВО

Олег Тараев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения СВО 29 июля 2023 года. Военнослужащему было 50 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Олег Алексеевич родился 5 июля 1973 года в поселке Плишкино Иркутского района. Окончив школу в Бохане, поступил в Бурятский государственный университет. Затем служил в армии, после стал сотрудником МЧС.
Мужчина женился в 1997 году. В 2000 году вместе с семьей переехал в Эхирит-Булагатский район, где продолжил работу в пожарной части.
Указом президента РФ был представлен к государственной награде «Орден мужества».
У Олега Алексеевича остались супруга, трое сыновей.