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Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения СВО

Мужчина пал 29 июля 2023 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Олег Тараев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения СВО 29 июля 2023 года. Военнослужащему было 50 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Олег Алексеевич родился 5 июля 1973 года в поселке Плишкино Иркутского района. Окончив школу в Бохане, поступил в Бурятский государственный университет. Затем служил в армии, после стал сотрудником МЧС.

Мужчина женился в 1997 году. В 2000 году вместе с семьей переехал в Эхирит-Булагатский район, где продолжил работу в пожарной части.

Указом президента РФ был представлен к государственной награде «Орден мужества».

У Олега Алексеевича остались супруга, трое сыновей.