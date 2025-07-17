Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Олег Алексеевич родился 5 июля 1973 года в поселке Плишкино Иркутского района. Окончив школу в Бохане, поступил в Бурятский государственный университет. Затем служил в армии, после стал сотрудником МЧС.