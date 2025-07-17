В Челябинской области действуют 140 мер поддержки бойцам СВО

Во время своего доклада Алексей Текслер рассказал о кадровой программе «Герои Южного Урала», созданной по аналогии с проектом «Время Героев». Сейчас обучение в Челябинской области начали уже 60 человек, при этом глава региона добавил, что сам входит в число наставников федеральной программы и планирует взять шефство над участниками южноуральской версии.