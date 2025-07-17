В Челябинской области действуют 140 мер поддержки бойцам СВО

О работе, которую регион ведет в части оказания помощи участникам спецоперации и членам их семей, губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину во время встречи.
Глава региона сообщил, что южноуральские бойцы и их семьи окружены заботой и разносторонней поддержкой. В соответствии с поручениями президента на Южном Урале действует 34 региональные меры, 20 муниципальных. А если прибавить к ним федеральные, то всего получится 140 мер.
В Челябинске мы открыли уникальный центр поддержки и реабилитации участников СВО. Под одной крышей собрали федеральные, региональные структуры: НКО, Фонд защитников Отечества, медицинский центр, отделение медицинской реабилитации, залы лечебной физкультуры, прокат средств реабилитации, центр занятости.
В будущем в регионе планируют развить целую филиальную сеть центров, чтобы создать их во всех крупных городах. Также в планах у региональных властей есть строительство центра адаптивных видов спорта, где можно будет заниматься 31 спортивной дисциплиной.
Во время своего доклада Алексей Текслер рассказал о кадровой программе «Герои Южного Урала», созданной по аналогии с проектом «Время Героев». Сейчас обучение в Челябинской области начали уже 60 человек, при этом глава региона добавил, что сам входит в число наставников федеральной программы и планирует взять шефство над участниками южноуральской версии.
Еще одни пункт доклада — помощь подшефным территориям ДНР. С 2022 по 2024 годы регион инвестировал в населенные пункты Ясиноватую, Волноваху и Авдеевку 4 миллиарда рублей. Там Южный Урал строит и помогает восстанавливать дома и объекты инфраструктуры.