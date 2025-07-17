В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя шесть часов 17 июля

В четверг, 17 июля 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли примерно в 11:00, она длилась около шести часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.
Она действовала в регионе с пяти утра, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Перебои с интернетом наблюдаются в регионе регулярно. Жителям дали советы, как оставаться на связи при ограничениях. А по всей Самаре появились точки WiFi с бесплатным интернетом.
Напомним, в небе над Самарской областью сбили беспилотник 3 июля. 27 июня БПЛА пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске. 25 июня сбили еще два. 24 июня регион тоже попытался атаковать беспилотник.