«В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, CS), а также отравляющих веществ психотропного (BZ) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота)», — сказал Ртищев на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.
«С начала 2025 года ВСУ на регулярной основе, используя беспилотные летательные аппараты коптерного типа, осуществляют сброс на позиции Вооруженных сил Российской Федерации контейнеров с веществом CS и самодельных боеприпасов с веществом хлорпикрин», — добавил Ртищев.
В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области, отметил он.
По словам Ртищева, последний случай зафиксирован 8 июля нынешнего года в районе населенного пункта Ивановка Донецкой Народной Республики, где с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофеноном. Подобные инциденты также имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск, добавил генерал.