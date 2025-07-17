Киев в ходе СВО использовал химическое оружие более 500 раз

«В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, CS), а также отравляющих веществ психотропного (BZ) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота)», — сказал Ртищев на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.