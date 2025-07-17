В Татарстане спустя шесть часов отменен режим беспилотной опасности

Мера вводится при обнаружении беспилотников, которые направляются в сторону региона.
В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля над российскими регионами было ликвидировано 122 БПЛА. Также утром с 07:00 до 07:30 сбито еще четыре беспилотника.
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