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В Татарстане спустя шесть часов отменен режим беспилотной опасности

На территории Татарстана отменили режим беспилотной опасности спустя шесть часов. Он был введен сегодня утром в 05:06. Информация об этом опубликована в приложении МЧС России.

Мера вводится при обнаружении беспилотников, которые направляются в сторону региона.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля над российскими регионами было ликвидировано 122 БПЛА. Также утром с 07:00 до 07:30 сбито еще четыре беспилотника.

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