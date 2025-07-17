В Петербурге задержали агента ВСУ, собиравшего сведения о базе Балтфлота

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о базе Балтфлота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
«УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области совместно с УФСБ России по Ленинградскому военному округу и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (“содействие террористической деятельности”)», — говорится в сообщении.
Добавляется, что они инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем «собирал интересующие противника сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации».
«Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу», — сообщили в пресс-службе УФСБ.