В Петербурге задержали агента ВСУ, собиравшего сведения о базе Балтфлота

«УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области совместно с УФСБ России по Ленинградскому военному округу и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (“содействие террористической деятельности”)», — говорится в сообщении.