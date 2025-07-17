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Россия передала Украине еще 1000 тел военнослужащих ВСУ

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что на основе стамбульских договоренностей Россия сегодня передала Украине тела еще 1000 военнослужащих.

Источник: РИА "Новости"

«Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле», — сказал Владимир Мединский.

В середине июня он сообщал, что «Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел». В рамках обмена российская сторона получила 78 тел своих погибших военнослужащих.

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