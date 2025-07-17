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Минобороны: ВСУ планирует взорвать 550 т аммиака в Новотроицком ДНР

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что армия Украины готовит провокацию с подрывом распределительного пункта аммиака.

Источник: Reuters

Этот пункт, по словам Ртищева, расположен в Новотроицком в Донецкой народной республике. При подрыве в окружающую среду могут попасть более 550 т жидкого аммиака.

«Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба», — заявил Алексей Ртищев.

Предположения о готовящейся провокации ВСУ, как следует из сообщения Минобороны, были сделаны на основе оперативных мероприятий от 3 июля. Тогда был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в Новотроицком.