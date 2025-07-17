Минобороны: ВСУ планирует взорвать 550 т аммиака в Новотроицком ДНР

Этот пункт, по словам Ртищева, расположен в Новотроицком в Донецкой народной республике. При подрыве в окружающую среду могут попасть более 550 т жидкого аммиака.
«Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба», — заявил Алексей Ртищев.
Предположения о готовящейся провокации ВСУ, как следует из сообщения Минобороны, были сделаны на основе оперативных мероприятий от 3 июля. Тогда был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в Новотроицком.