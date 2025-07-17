ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий «Центра»

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Удачное, Муравка, Петровского, Степановка и Новоукраинка ДНР.
«Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей, а также четыре артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA производства Израиля», — говорится в сводке министерства.