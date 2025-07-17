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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Варачино, Павловка и Кондратовка Сумской области… Нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Тихое Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ», — отмечает МО РФ.