Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Варачино, Павловка и Кондратовка Сумской области… Нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Тихое Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.