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ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 215 военнослужащих, танк, радиолокационную станцию RADA производства Израиля, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Волчий Яр, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Харьковской области», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили более 215 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая три бронетранспортера М113 производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки, а также пять складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны.