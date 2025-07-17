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ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки «Юг»

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 135 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сводке российского военного ведомства.

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белая Гора, Иванополье и Новоселовка Донецкой Народной Республики.