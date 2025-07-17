ВСУ потеряли до 135 боевиков в зоне действий группировки «Юг»

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белая Гора, Иванополье и Новоселовка Донецкой Народной Республики.