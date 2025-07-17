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Группировка «Востока» продолжила продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 190 военнослужащих и лишились танка, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Малиевка Днепропетровской области и Зеленое Поле Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавляется в сводке ведомства.