Группировка «Востока» продолжила продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 190 военнослужащих и лишились танка, сообщило в четверг Минобороны РФ.