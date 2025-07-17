Группировка «Востока» продолжила продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Малиевка Днепропетровской области и Зеленое Поле Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавляется в сводке ведомства.