Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны, местам хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытиям комплексов противовоздушной обороны, объектам полевого аэродрома, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 133 районах», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.