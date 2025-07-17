ВС РФ освободили три населенных пункта за сутки
Российские войска взяли под контроль села Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр в ДНР и Каменское в Запорожской области.
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады и два десантно-штурмовых полка ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области и две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Волчий Яр, Новоселовка ДНР и Дружелюбовка Харьковской области.
Потери противника в живой силе превысили 215 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA, станцию РЭБ, станцию электронной разведки и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 135 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка «Центр» наступает в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 11 бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе превысили 420 человек. ВСУ лишились трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, четырех артиллерийских орудий и радиолокационной станции RADA.
«Восток» продвинулся вперед в Днепропетровской и Запорожской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Малиновка Днепропетровской области и Зеленое Поле Запорожской области.
Потери ВСУ составили порядка 190 боевиков. Также ВС РФ уничтожили: танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах четырех населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожены до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 308 БПЛА самолетного типа.