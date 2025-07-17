Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 17 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 17 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили три населенных пункта за сутки

Российские войска взяли под контроль села Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр в ДНР и Каменское в Запорожской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады и два десантно-штурмовых полка ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области и две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

ВСУ потеряли порядка 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Волчий Яр, Новоселовка ДНР и Дружелюбовка Харьковской области.

Потери противника в живой силе превысили 215 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA, станцию РЭБ, станцию электронной разведки и пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 135 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Группировка «Центр» наступает в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 11 бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны в живой силе превысили 420 человек. ВСУ лишились трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, четырех артиллерийских орудий и радиолокационной станции RADA.

«Восток» продвинулся вперед в Днепропетровской и Запорожской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Малиновка Днепропетровской области и Зеленое Поле Запорожской области.

Потери ВСУ составили порядка 190 боевиков. Также ВС РФ уничтожили: танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах четырех населенных пунктов Запорожской области.

«Уничтожены до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали цеха предприятия, производящего ударные FPV-дроны, места хранения и управления БПЛА, укрытия комплексов ПВО, объекты полевого аэродрома, а также пункты временной дислокации украинских формирований в 133-х районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 308 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше