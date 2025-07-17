ВСУ разочаровались иностранными комплексами ПВО SAMP-T

При этом WSJ приводит комментарий неназванного представителя минобороны Италии, который сообщил о положительном отклике Киева на работу системы. Консорциум Eurosam, производитель SAMP-T, утверждает, что их зенитный комплекс превосходит американские системы Patriot. Среди преимуществ отмечаются новый радар с охватом более 350 км и способность выпускать ракеты на расстояние до 145 км в любом направлении.