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ВСУ разочаровались иностранными комплексами ПВО SAMP-T

Украинские военные выразили обеспокоенность по поводу эффективности франко-итальянского зенитного комплекса SAMP-T при отражении атак баллистических ракет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Военнослужащие Вооруженных сил Украины выразили недовольство зенитными ракетными комплексами франко-итальянского производства SAMP-T, заявляя о трудностях при перехвате баллистических ракет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Wall Street Journal.

При этом WSJ приводит комментарий неназванного представителя минобороны Италии, который сообщил о положительном отклике Киева на работу системы. Консорциум Eurosam, производитель SAMP-T, утверждает, что их зенитный комплекс превосходит американские системы Patriot. Среди преимуществ отмечаются новый радар с охватом более 350 км и способность выпускать ракеты на расстояние до 145 км в любом направлении.

Ранее, телеканал CNN сообщал о «критических и непредсказуемых» предстоящих месяцах для Украины, подчеркивая уязвимость украинской системы противовоздушной обороны и необходимость ее срочного усиления.