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В СВО погибли два земляка Антон Ваганов и Данил Плешивых из Пермского края

Прощание с погибшими военнослужащими из Верещагинского округа проведут 18 июля.

Источник: администрация Верещагинского муниципального округа Пермского края

Администрация Верещагинского муниципального округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО двух земляков. Рядовые Ваганов Антон Николаевич и Плешивых Данил Алексеевич погибли при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм.

Антон Ваганов родился в Верещагино 29 декабря 1983 года. Окончил № 2, затем профучилище № 71 в Зюкайке и стал квалифицированным сварщиком. Работал автомехаником.

На военную службу в зону СВО его проводили мама Любовь Якимовна, жена Оксана Сергеевна, сын Владислав и дочь София, родные братья Дмитрий и Денис. Служил гвардии рядовым на должности стрелка стрелкового отделения. Погиб 29 апреля 2025 года.

Данил Плешивых родился в Верещагино 28 декабря 2001 года. После окончания школы в селе Путино поступил в Зюкайский техникум. Работал вахтовым методом в строительной сфере на севере России и Перми.

В зоне СВО проходил службу рядовым. Погиб в День России, 12 июня 2025 года. Дома бойца с фронта ждали мама Татьяна Григорьевна, брат Александр и сестра Ника.

Прощание с погибшими бойцами состоится 18 июля: Антоном Вагановым — с 10:30 во Дворце досуга Верещагино, Данилом Плешивых — с 13:30 в клубе деревни Федяшино.

Администрация округа выражает соболезнования родным и близким земляков.