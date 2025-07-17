Южноуральские экологи передали на фронт колонну техники

Технику для бойцов в зоне СВО предоставило министерство экологии нашего региона. По словам его руководителя Игоря Гилева, эти машины ранее находились в распоряжении ГБУ «ООПТ Челябинской области». Специалисты ведомства осуществляли на них патрулирование. Со временем техника пришла в негодность. Её бы списали, если бы не «Русская дружина». Активисты согласились на безвозмездной основе отремонтировать «буханки» и отправить их участникам СВО. Как отметил глава организации Игорь Яковлев, это большая удача — получить в своё распоряжение сразу двенадцать автомобилей.