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Южноуральские экологи передали на фронт колонну техники

Общественники совместно с органами власти подготовили очередную партию гуманитарной помощи для наших соотечественников «за ленточкой».

Источник: пресс-служба министерства экологии Челябинской области

В состав груза вошли средства гигиены, медикаменты, домашние заготовки, а также колонна из двенадцати «УАЗиков».

Технику для бойцов в зоне СВО предоставило министерство экологии нашего региона. По словам его руководителя Игоря Гилева, эти машины ранее находились в распоряжении ГБУ «ООПТ Челябинской области». Специалисты ведомства осуществляли на них патрулирование. Со временем техника пришла в негодность. Её бы списали, если бы не «Русская дружина». Активисты согласились на безвозмездной основе отремонтировать «буханки» и отправить их участникам СВО. Как отметил глава организации Игорь Яковлев, это большая удача — получить в своё распоряжение сразу двенадцать автомобилей.