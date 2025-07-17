В Следственном комитете России разбираются в атаке БПЛА на Воронеж 17 июля

В Следственном комитете России начали проверку обстоятельств атаки украинских БПЛА на Воронеж в четверг, 17 июля.
— Наши сотрудники установят обстоятельства произошедшего. Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка, — сообщили в федеральном СК.
Также в Следственном комитете расследуют воздушную атаку на соседнюю Белгородскую область, во время которой погибли трое мирных жителей, еще 13 получили ранения. Также получили травмы по одному человеку в Смоленской области и в ЛНР. В Следственном комитете будут разбираться и в атаке ВСУ на эти два региона.
Напомним, в результате атаки 17 июля в Воронеже пострадали четверо подростков, повреждены квартиры и машины.