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В Следственном комитете России разбираются в атаке БПЛА на Воронеж 17 июля

Следователи будут устанавливать виновников травм четырех подростков, полученных в результате налета БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете России начали проверку обстоятельств атаки украинских БПЛА на Воронеж в четверг, 17 июля.

— Наши сотрудники установят обстоятельства произошедшего. Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка, — сообщили в федеральном СК.

Также в Следственном комитете расследуют воздушную атаку на соседнюю Белгородскую область, во время которой погибли трое мирных жителей, еще 13 получили ранения. Также получили травмы по одному человеку в Смоленской области и в ЛНР. В Следственном комитете будут разбираться и в атаке ВСУ на эти два региона.

Напомним, в результате атаки 17 июля в Воронеже пострадали четверо подростков, повреждены квартиры и машины.

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