Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов

«В общей сложности в 2024 году мы обеспечили поставку для Украины около 1,5 миллионов единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом (2025 — ред.) году, по данным на 17 июля, на Украину поставлено 850 тысяч единиц артснарядов всех крупных калибров, из которых 320 тысяч — 155 мм», — говорится в сообщении Витечки на сайте военного ведомства.