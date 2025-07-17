Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов

АМОС координирует поставки снарядов в рамках «чешской инициативы».
«В общей сложности в 2024 году мы обеспечили поставку для Украины около 1,5 миллионов единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом (2025 — ред.) году, по данным на 17 июля, на Украину поставлено 850 тысяч единиц артснарядов всех крупных калибров, из которых 320 тысяч — 155 мм», — говорится в сообщении Витечки на сайте военного ведомства.
Согласно сообщению директора АМОС, в 2025 году в рамках инициативы было собрано примерно на 29% больше средств, чем в 2024 году.
«Например, Канада увеличила свой взнос на инициативу в 3,5 раза, Норвегия — в 2,5 раза, Германия — почти на треть, Швеция — на 66%, Нидерланды — на 33%, а Дания — на 10%», — сообщил Витечка.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
В свою очередь лидер оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), экс-премьер Андрей Бабиш заявил во вторник в интервью агентству Рейтер, что в случае прихода его движения к власти после октябрьских выборов в парламент чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ будет отменена.