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Украина в рамках чешской инициативы получила около 850 тысяч боеприпасов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина получила в 2025 году в рамках так называемой чешской инициативы по боеприпасам, по данным на 17 июля, около 850 тысяч единиц артиллерийских снарядов, из которых 320 тысяч — снаряды 155-миллиметрового калибра, сообщил в четверг директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (АМОС) минобороны Чехии Алеш Витечка.

Источник: AP 2024

АМОС координирует поставки снарядов в рамках «чешской инициативы».

«В общей сложности в 2024 году мы обеспечили поставку для Украины около 1,5 миллионов единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом (2025 — ред.) году, по данным на 17 июля, на Украину поставлено 850 тысяч единиц артснарядов всех крупных калибров, из которых 320 тысяч — 155 мм», — говорится в сообщении Витечки на сайте военного ведомства.

Согласно сообщению директора АМОС, в 2025 году в рамках инициативы было собрано примерно на 29% больше средств, чем в 2024 году.

«Например, Канада увеличила свой взнос на инициативу в 3,5 раза, Норвегия — в 2,5 раза, Германия — почти на треть, Швеция — на 66%, Нидерланды — на 33%, а Дания — на 10%», — сообщил Витечка.

Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.

В свою очередь лидер оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), экс-премьер Андрей Бабиш заявил во вторник в интервью агентству Рейтер, что в случае прихода его движения к власти после октябрьских выборов в парламент чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ будет отменена.