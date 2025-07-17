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Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в четверг в период с 14.00 мск до 17.00 мск уничтожила 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Семнадцатого июля текущего года в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Орловской области, четыре БПЛА — над территорией Тульской области, два БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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