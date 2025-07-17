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В зоне СВО погиб замкомандира 155-й бригады морской пехоты Леонид Башкардин

В зоне специальной военной операции погиб полковник Леонид Башкардин, заместитель командира 155-й отдельной бригады морской пехоты. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Полковник Леонид Башкардин, заместитель командира 155-й отдельной бригады морской пехоты, погиб 2 июля во время выполнения боевой задачи. Об этом пишет РБК со ссылкой на губернатора Курской области Александра Хинштейна.

По словам главы региона, полковник Башкардин, с первого дня СВО служивший под командованием экс-командира бригады генерала Гудкова, погиб 2 июля, «бок о бок с замглавкома ВМФ».

Александр Хинштейн отметил, что под руководством полковника Башкардина были проведены «десятки успешных операций». Губернатор привёл в пример действия 10 сентября 2023 года, когда под его командованием штурмовики прорвали оборону и перерезали пути снабжения противника, а сам полковник лично руководил решающими боями за хутор Никольский, ставший стратегическим направлением к Судже. 2 марта 2024 года Башкардин спланировал отвлекающий маневр с двумя колоннами техники, в ходе которого штурмовые группы, продвинувшись на юг, атаковали опорный пункт противника и создали плацдарм для развития наступления и прорыва к Судже.

У Леонида Башкардина остались жена и трое детей. За свою службу он был награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества и множеством других наград включая именное огнестрельное оружие.

Ранее власти также сообщали о гибели замглавкома ВМФ Михаила Гудкова и командира 155-й бригады Сергея Ильина.

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