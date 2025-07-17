В зоне СВО погиб замкомандира 155-й бригады морской пехоты Леонид Башкардин

Александр Хинштейн отметил, что под руководством полковника Башкардина были проведены «десятки успешных операций». Губернатор привёл в пример действия 10 сентября 2023 года, когда под его командованием штурмовики прорвали оборону и перерезали пути снабжения противника, а сам полковник лично руководил решающими боями за хутор Никольский, ставший стратегическим направлением к Судже. 2 марта 2024 года Башкардин спланировал отвлекающий маневр с двумя колоннами техники, в ходе которого штурмовые группы, продвинувшись на юг, атаковали опорный пункт противника и создали плацдарм для развития наступления и прорыва к Судже.