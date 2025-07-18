Дмитрий Махонин встретился с Героем России Эммануилом Давыдовым и его отцом

О встрече с военнослужащими губернатор сообщил в своем телеграм-канале. Дмитрий Махонин лично пообщался с отважными земляками. По словам Эммануила, на его желание служить и защищать Родину повлиял отец. С самого детства он видел в нем пример смелости, твердости духа и любви к своей стране.