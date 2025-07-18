Дмитрий Махонин встретился с Героем России Эммануилом Давыдовым и его отцом

Глава региона Дмитрий Махонин в Перми встретился с отцом и сыном Давыдовыми — Владимиром Васильевичем и Эммануилом. Они проходят службу в зоне СВО.
Эммануил Давыдов неделю назад получил «Золотую звезду» Героя России из рук министра обороны РФ. Боец две недели сдерживал вторжение противника в Курскую область.
О встрече с военнослужащими губернатор сообщил в своем телеграм-канале. Дмитрий Махонин лично пообщался с отважными земляками. По словам Эммануила, на его желание служить и защищать Родину повлиял отец. С самого детства он видел в нем пример смелости, твердости духа и любви к своей стране.
Его отец, Владимир Давыдов, вырос в Прикамье. Здесь он создал семью, вырастил сыновей и дочку. Глава региона лично поблагодарил его за достойное воспитание детей и службу Родине.
«Ребята передали спасибо всем жителям Пермского края за заботу и поддержку. Именно они помогают нашим бойцам выдержать боевые трудности. Гордимся каждым, кто сегодня находится на передовой. Ждем героев дома», — сообщил Дмитрий Махонин.