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TNI: ВВС США откажутся от ставших неэффективными бомбардировщиков B-1B

Самолет устарел и неспособен приносить пользу в реальных боевых условиях.

Источник: Аргументы и факты

США в скором времени планируют снять с использования Военно-воздушными силами (ВВС) боевой самолет B-1B, который устарел и неспособен приносить пользу в реальных боевых условиях, пишет издание The National Interest.

Отмечается, что бомбардировщик сильно устарел и его крайне трудно обслуживать из-за конструкционных особенностей.

Автор статьи указал, что для выполнения стоящих перед Вооруженными силами США задач нужны бомбардировщики, которые способны с большей эффективностью поражать цели.

«Основными факторами, стоящими за выводом самолета из эксплуатации, являются возраст, стоимость, дублирование задач и стратегическая ориентация ВВС США на будущие угрозы», — говорится в материале.

В частности, для борьбы в воздухе с почти равными противниками требуется улучшение характеристик скрытности самолета, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что ВВС США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, который способен быстро нейтрализовать надводные цели.