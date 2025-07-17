TNI: ВВС США откажутся от ставших неэффективными бомбардировщиков B-1B

США в скором времени планируют снять с использования Военно-воздушными силами (ВВС) боевой самолет B-1B, который устарел и неспособен приносить пользу в реальных боевых условиях, пишет издание The National Interest.
Отмечается, что бомбардировщик сильно устарел и его крайне трудно обслуживать из-за конструкционных особенностей.
Автор статьи указал, что для выполнения стоящих перед Вооруженными силами США задач нужны бомбардировщики, которые способны с большей эффективностью поражать цели.
«Основными факторами, стоящими за выводом самолета из эксплуатации, являются возраст, стоимость, дублирование задач и стратегическая ориентация ВВС США на будущие угрозы», — говорится в материале.
В частности, для борьбы в воздухе с почти равными противниками требуется улучшение характеристик скрытности самолета, отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что ВВС США провели у побережья Флориды испытания новой версии малозатратного противокорабельного боеприпаса QUICKSINK, который способен быстро нейтрализовать надводные цели.