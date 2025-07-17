Разбил беспилотник о дерево и спас товарищей: российский боец голыми руками остановил FPV-дрон ВСУ

Российский военнослужащий голыми руками поймал FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), а после этого разбил его о дерево. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что героические действия бойца Вооруженных сил России попали на видео, которые было снято в зоне вооруженного конфликта на Харьковском направлении.
«Понимаю, да, я мог погибнуть, но лучше я один, чем этот дрон убил бы сразу нескольких наших парней», — рассказал военный.
Боец российской армии смог голыми руками поймать украинский FPV-дрон с боекомплектом, чтобы спасти своих товарищей. После чего военный разбил беспилотник о дерево, чтобы тот «не жужжал».
Ранее KP.RU сообщал, что боец ВС России спас четырех своих сослуживцев, сбив украинский дрон одной рукой.