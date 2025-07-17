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Российский военный голыми руками поймал дрон ВСУ, чтобы спасти сослуживцев

События попали на видео, снятое на Харьковском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Российский военный руками поймал дрон украинских боевиков, чтобы спасти своих сослуживцев. Беспилотник был оснащен боекомплектом, однако опасность не остановила солдата, захватив дрон, он разбил его, сообщает RT.

— Российский военный руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом и разбил его о дерево. События попали на видео, снятое на Харьковском направлении, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что военнослужащий уже дал комментарии — оказалось, что он пошел на отчаянный шаг, понимая, что может погибнуть.

— Я мог погибнуть, но лучше я один, чем этот дрон убил бы сразу нескольких наших парней, — сказал российский солдат.

Ранее 360.ru сообщил, что, по данным Минобороны РФ, в ночь на 17 июля силы ПВО ликвидировали 122 беспилотника над Россией.

Самое большое количество дронов удалось сбить в Брянской и Курской областях. В Воронеже обломки дрона влетели в многоэтажный жилой дом, в результате чего ранения получили трое несовершеннолетних.

В Белгородской области погибла местная жительница в результате сброса с БПЛА взрывчатки на частный жилой дом, передает «Москва 24».

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