Российский военный голыми руками поймал дрон ВСУ, чтобы спасти сослуживцев

Российский военный руками поймал дрон украинских боевиков, чтобы спасти своих сослуживцев. Беспилотник был оснащен боекомплектом, однако опасность не остановила солдата, захватив дрон, он разбил его, сообщает RT.
— Российский военный руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом и разбил его о дерево. События попали на видео, снятое на Харьковском направлении, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что военнослужащий уже дал комментарии — оказалось, что он пошел на отчаянный шаг, понимая, что может погибнуть.
— Я мог погибнуть, но лучше я один, чем этот дрон убил бы сразу нескольких наших парней, — сказал российский солдат.
Ранее 360.ru сообщил, что, по данным Минобороны РФ, в ночь на 17 июля силы ПВО ликвидировали 122 беспилотника над Россией.
Самое большое количество дронов удалось сбить в Брянской и Курской областях. В Воронеже обломки дрона влетели в многоэтажный жилой дом, в результате чего ранения получили трое несовершеннолетних.
В Белгородской области погибла местная жительница в результате сброса с БПЛА взрывчатки на частный жилой дом, передает «Москва 24».