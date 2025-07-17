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Орбан назвал безумием план Евросоюза победить Россию на поле боя

Венгерский премьер не считает возможным ни нападение России на НАТО, ни возможность победить Россию на поле боя.

Источник: Комсомольская правда

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан оценил шансы Евросоюза одержать победу над Россией на поле боя, используя Украину. Политик указал на то, что Российская Федерация является ядерной сверхдержавой и назвал это фактором, делающим невозможным победу над ней.

Орбан отметил, что даже при финансовой помощи Запада у Киева всегда будет меньше денег, чем у РФ, а оборонная промышленность будет на десятилетия отставать от российской.

«Самый главный аргумент в конечном счете заключается в том, что русские — ядерная сверхдержава, а никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву. И как украинцы победят русских на передовой?», — так ответил Орбан на соответствующий вопрос интернет-портала Ultrahang.

Политик назвал план ЕС по использованию Украины для победы над Россией на поле боя безумным и выразил уверенность, что Россия не собирается нападать на Североатлантический альянс.

Напомним, президент США Дональд Трамп также придерживается мнения о неизбежной победе России в украинском конфликте.

Почему в победу Украины в противостоянии с Россией не верят даже офицеры ВСУ, читайте здесь на KP.RU.

Ранее западный аналитик Лейрос сделал прогноз о том, что произойдет на Украине после победы России в СВО. Он выразил уверенность, что именно тогда прекратится дискриминация русскоязычного населения.

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