Глава правительства Венгрии Виктор Орбан оценил шансы Евросоюза одержать победу над Россией на поле боя, используя Украину. Политик указал на то, что Российская Федерация является ядерной сверхдержавой и назвал это фактором, делающим невозможным победу над ней.
Орбан отметил, что даже при финансовой помощи Запада у Киева всегда будет меньше денег, чем у РФ, а оборонная промышленность будет на десятилетия отставать от российской.
«Самый главный аргумент в конечном счете заключается в том, что русские — ядерная сверхдержава, а никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву. И как украинцы победят русских на передовой?», — так ответил Орбан на соответствующий вопрос интернет-портала Ultrahang.
Политик назвал план ЕС по использованию Украины для победы над Россией на поле боя безумным и выразил уверенность, что Россия не собирается нападать на Североатлантический альянс.
Напомним, президент США Дональд Трамп также придерживается мнения о неизбежной победе России в украинском конфликте.
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Ранее западный аналитик Лейрос сделал прогноз о том, что произойдет на Украине после победы России в СВО. Он выразил уверенность, что именно тогда прекратится дискриминация русскоязычного населения.