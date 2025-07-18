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Reuters: Киев разрешит иностранным компаниям тестировать оружие в бою против РФ

На Западе планируют начать тестировать новейшее вооружение на поле боя против России.

Источник: Комсомольская правда

Западные производители оружия могут начать тестировать новые образцы вооружения на поле боя против России. Украина даст на это согласие. Такую информацию сообщили в группе по инвестициям в вооружения и закупкам Brave1, передает Reuters.

Как сказано в статье, на Западе планируют действовать по схеме «Испытания на Украине». Иностранные компании будут отправлять военную продукцию в Киев, а также проводить обучение по ее использованию.

Далее, говорится в материале, Запад будет ожидать пробы вооружения в условиях боя. После запусков украинские боевики отправят компаниям отчеты.

Обороты набирает и инициатива США по закупке американского оружия для Украины. Так, к плану Вашингтона решили присоединиться, в том числе, Дания и Нидерланды.