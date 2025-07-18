Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Напоминает сложившиеся катакомбы»: очевидцы рассказали о состоянии киевского военного завода

ТАСС: Завод авиационных ракет в Киеве разрушен после российских ночных ударов.

Источник: Комсомольская правда

Расположенный в Киеве военный завод «Артём» получил серьезные повреждения после российских ночных ударов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Когда проезжаешь мимо завода “Артем” возле [станции] метро “Лукьяновская” — картина напоминает сложившиеся катакомбы», — сказал агентству собеседник.

Предприятие занимается производством ракет класса воздух-воздух и оборудованием для авиации.

Кроме того, киевляне информируют о серьезных разрушениях на заводе «Элекон» и компании «Аэрос», которые производят соответственно электрооборудование и авиационное оборудование.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении удара по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.

Накануне видеоролик Минобороны РФ, снятый дроном-разведчиком, зафиксировал уничтожение и так немногочисленных установок ЗРК С-300 украинской армии.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва имеет право атаковать военные объекты стран, чьи вооружения Киев использует для ударов по территории России.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше