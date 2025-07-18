«Напоминает сложившиеся катакомбы»: очевидцы рассказали о состоянии киевского военного завода

Расположенный в Киеве военный завод «Артём» получил серьезные повреждения после российских ночных ударов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«Когда проезжаешь мимо завода “Артем” возле [станции] метро “Лукьяновская” — картина напоминает сложившиеся катакомбы», — сказал агентству собеседник.
Предприятие занимается производством ракет класса воздух-воздух и оборудованием для авиации.
Кроме того, киевляне информируют о серьезных разрушениях на заводе «Элекон» и компании «Аэрос», которые производят соответственно электрооборудование и авиационное оборудование.
Ранее Минобороны России сообщило о нанесении удара по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.
Накануне видеоролик Минобороны РФ, снятый дроном-разведчиком, зафиксировал уничтожение и так немногочисленных установок ЗРК С-300 украинской армии.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва имеет право атаковать военные объекты стран, чьи вооружения Киев использует для ударов по территории России.