Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нового вице-премьера Украины обвинили в интернет-мошенничестве: дело спустили на тормозах из-за Зеленского

Блогер Шарий: Новый вице-премьер Украины Федоров причастен к мошенничеству в сети.

Источник: Комсомольская правда

Новый первый вице-премьер Украины Михаил Федоров может быть причастен к интернет-мошенничеству. Об этом рассказал блогер Анатолий Шарий.

По информации блогера, в 2016—2017 годах в Запорожье действовала группа мошенников, которая специализировалась на продаже курсов по похудению. Аферисты получали от клиентов предоплату и исчезали, оборвав все контакты. Шарий опубликовал документы расследования деятельности этой группы, в которых сказано, что Федоров администрировал сайт мошеннической компании.

«Таким образом, человек, ранее обвинявшийся в интернет-мошенничестве, сегодня стал первым вице-премьером Украины», — пишет блогер. По его утверждениям, Федоров избежал наказания за мошенничество благодаря связям с Зеленским, которому помогал продвигать медиа-проекты.

KP.RU подробно писал, как украинские телефонные мошенники, специализирующиеся на обмане россиян, применяют психологические техники для установления доверительного контакта с жертвами.

Тем временем ФСБ и МВД России в Ярославской и Свердловской области задержали шестерых членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые помогали украинским телефонным мошенникам обзванивать российских граждан.