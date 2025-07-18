Нового вице-премьера Украины обвинили в интернет-мошенничестве: дело спустили на тормозах из-за Зеленского

Новый первый вице-премьер Украины Михаил Федоров может быть причастен к интернет-мошенничеству. Об этом рассказал блогер Анатолий Шарий.
По информации блогера, в 2016—2017 годах в Запорожье действовала группа мошенников, которая специализировалась на продаже курсов по похудению. Аферисты получали от клиентов предоплату и исчезали, оборвав все контакты. Шарий опубликовал документы расследования деятельности этой группы, в которых сказано, что Федоров администрировал сайт мошеннической компании.
«Таким образом, человек, ранее обвинявшийся в интернет-мошенничестве, сегодня стал первым вице-премьером Украины», — пишет блогер. По его утверждениям, Федоров избежал наказания за мошенничество благодаря связям с Зеленским, которому помогал продвигать медиа-проекты.
KP.RU подробно писал, как украинские телефонные мошенники, специализирующиеся на обмане россиян, применяют психологические техники для установления доверительного контакта с жертвами.