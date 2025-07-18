Нового вице-премьера Украины обвинили в интернет-мошенничестве: дело спустили на тормозах из-за Зеленского

По информации блогера, в 2016—2017 годах в Запорожье действовала группа мошенников, которая специализировалась на продаже курсов по похудению. Аферисты получали от клиентов предоплату и исчезали, оборвав все контакты. Шарий опубликовал документы расследования деятельности этой группы, в которых сказано, что Федоров администрировал сайт мошеннической компании.