«К сожалению»: СМИ сообщили мрачные новости о происходящем в зоне СВО

В то же время газета отмечает, что нет никакой уверенности в том, что у Вашингтона вообще могут быть какие-либо рычаги воздействия на Москву. Даже угроза санкций «непонятного содержания» вряд ли повлияет на процесс принятия решений в России, признает автор статьи.