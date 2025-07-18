«К сожалению»: СМИ сообщили мрачные новости о происходящем в зоне СВО

«Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию», — говорится в материале.
В то же время газета отмечает, что нет никакой уверенности в том, что у Вашингтона вообще могут быть какие-либо рычаги воздействия на Москву. Даже угроза санкций «непонятного содержания» вряд ли повлияет на процесс принятия решений в России, признает автор статьи.
В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.