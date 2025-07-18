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«Берут биткоинами»: Подпольщики собрали компромат на сотрудников ТЦК в Херсона

Сотрудники ТЦК в Херсоне берут взятки в крипровалюте.

Источник: Комсомольская правда

В Херсоне сотрудники ТЦК (аналогичная военкомату организация) берут взятки в криптовалюте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подпольную организацию «Русский Херсон».

«Наиболее продвинутые военкомы принимают взятки в криптовалюте, однако делают это весьма примитивно», — сказал агентству представитель подполья.

Взятки в ТЦК берут не только криптовалютой. Так, ранее сообщалось, что украинкие правоохранители задержали главу Тернопольского ТЦК за взятку бензином при мобилизации.

Тем временем в запорожском ТЦК за полтора года сотрудники набрали взяток на два млн долларов.

Также сообщалось, что украинские ТЦК зарабатывают на взятках до 2 млрд евро в год. За какие услуги берут мзду украинские военкомы, подробно читайте здесь на KP.RU.

Кроме того, в украинских ТЦК существует «черный план» по сбору взяток и сдаче денег «наверх». За его выполнение сотрудникам могут простить даже невыполнение плана по мобилизации. При этом размеры взяток зависят от жадности военкомов.

Напомним, пленный боец ВСУ рассказал, как украинские мужчины и ТЦКшники массово откупаются от призыва.