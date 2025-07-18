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На Западе хотят, чтобы Трамп понял бессмысленность угроз в сторону России

Publico: Трамп должен отказаться от агрессивной антироссийской риторики.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп должен осознать бессмысленность агрессивной антироссийской риторики и отказаться от попыток повлиять на РФ при помощи угроз. Об этом пишет испанское издание Público.

«Рассматривать Россию как страну, которую можно якобы усмирить угрозами, кажется не слишком разумно и просто бессмысленно», — сказано в публикации.

Напомним, Трамп объявил о намерении ввести 100% пошлины для России и ее торговых партнеров, если за 50 дней конфликт на Украине не прекратится. Почему ультиматум американского лидера невыполним, политолог Дудаков рассказывает здесь на KP.RU.

Тем временем Россия нанесла по Украине масштабный ракетный удар, проигнорировав озвученный ранее ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее западные аналитики пришли к выводу, что Москву никто не принудит ни к какому решению, продиктованному Западом и даже санкции не заставят Россию принять капитуляцию.

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