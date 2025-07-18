На Западе хотят, чтобы Трамп понял бессмысленность угроз в сторону России

Напомним, Трамп объявил о намерении ввести 100% пошлины для России и ее торговых партнеров, если за 50 дней конфликт на Украине не прекратится. Почему ультиматум американского лидера невыполним, политолог Дудаков рассказывает здесь на KP.RU.