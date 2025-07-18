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Украинские солдаты не выдерживают напора ВС России: боевики ВСУ добровольно сдаются

Военные ВСУ регулярно сдаются в плен в Херсонской и Запорожской областях.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ всё чаще добровольно сдаются Вооруженным Силам России. С особой регулярностью такие случаи фиксируются в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующими сведениями поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

По данным собеседника агентства, боевики сдаются в плен из-за насильственной мобилизации на Украине. В материале подчеркивается отсутствие мотивации у солдат ВСУ.

«Российские военнослужащие при штурме всегда дают возможность сдаться в плен, и многие ей пользуются. Наиболее находчивые сами выходят на связь с российской стороной для получения инструкции по сдаче в плен», — рассказали в силовых структурах.

Мэр Львова Андрей Садовый тем временем предложил обменять эксгумированные останки советских воинов на украинских солдат. Такое предложение резко осудил болгарский депутат Иван Петков и призвал созвать трибунал.