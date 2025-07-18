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В Воронежской области был уничтожен беспилотник

Режим опасности атаки БПЛА действует на территории Воронежской области с 22:55 четверга, 17 июля.

Источник: РИА "Новости"

Режим опасности атаки БПЛА действует на территории Воронежской области с 22:55 четверга, 17 июля. К двум часам ночи был сбит один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор.

— Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотник. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал в 02:41 17 июля Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Режим опасности атаки БПЛА к семи утра сохраняется. Силы ПВО наготове. Воронежцам напоминают, что теперь при приближении беспилотных летательных аппаратов в отдельных местностях будут звучать сирены. Во время работы ПВО и сирен необходимо перейти в комнату без окон. О пролете БПЛА или найденных его фрагментах нужно сообщить по телефону 112.

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