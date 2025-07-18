Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области при опасности атаки будут включать сирены

После двух массовых атак на Воронеж 15 и 17 июля в правительстве Воронежской области провели заседание президиума оперативного штаба региона.

Источник: Аргументы и факты

На нем обсудили вопросы безопасности и устранения последствий террористических атак на столицу Черноземья.

Было решено, что с четверга, 17 июля, система оповещения об опасности атаки БПЛА будет дополнена сиреной.

— Как и прежде, при фиксации нашими военными запуска беспилотников с территории Украины в сторону Воронежской области наши жители будут получать привычные уведомления от МЧС и увидят сообщения в моем телеграм-канале, а также в соцсетях органов власти. Однако при атаке БПЛА конкретного муниципалитета в его границах будут включаться акустические системы, — информировал местных жителей губернатор Александр Гусев.

Глава региона попросил земляков сохранять спокойствие при всех звуках сирены, но не ослаблять бдительности и отходить в комнаты без окон.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше