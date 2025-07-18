В Воронежской области при опасности атаки будут включать сирены

На нем обсудили вопросы безопасности и устранения последствий террористических атак на столицу Черноземья.
Было решено, что с четверга, 17 июля, система оповещения об опасности атаки БПЛА будет дополнена сиреной.
— Как и прежде, при фиксации нашими военными запуска беспилотников с территории Украины в сторону Воронежской области наши жители будут получать привычные уведомления от МЧС и увидят сообщения в моем телеграм-канале, а также в соцсетях органов власти. Однако при атаке БПЛА конкретного муниципалитета в его границах будут включаться акустические системы, — информировал местных жителей губернатор Александр Гусев.
Глава региона попросил земляков сохранять спокойствие при всех звуках сирены, но не ослаблять бдительности и отходить в комнаты без окон.