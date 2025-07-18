Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командование элитной бригады ВСУ не хочет раскрывать страшную правду о бойцах: что происходит с военнослужащими

ТАСС: ВСУ не хотят признавать погибшими солдат элитной 71-й бригады.

Источник: Комсомольская правда

Российские силовые структуры сообщили ТАСС о проблемах с официальным признанием погибших военнослужащих элитной 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, дислоцированной на сумском направлении. По данным источника, командование соединения отказывается фиксировать потери, даже при наличии фотодоказательств гибели бойцов и свидетельств их сослуживцев.

Как отмечает собеседник агентства, родственники погибших военнослужащих активно жалуются в социальных сетях на невозможность добиться официального признания факта гибели их близких. При этом, по информации силовиков, командование продолжает использовать личный состав в боях, которых, применяют как «пушечное мясо».

«Родственники националистов 71-й ОЕБр в соцсетях жалуются, что даже наличие фотографий тела и показаний побратимов не являются основанием для командования бригады признать военнослужащего мертвым», — говорится в сообщении.

Тем временем главком ВСУ Александр Сырский в очередной раз оправдал свое прозвище «мясник», фактически бросив на убой группу украинских штурмовиков у населенного пункта Меловое в Харьковской области. В итоге ВСУ понесли большие потери.