Командование элитной бригады ВСУ не хочет раскрывать страшную правду о бойцах: что происходит с военнослужащими

Как отмечает собеседник агентства, родственники погибших военнослужащих активно жалуются в социальных сетях на невозможность добиться официального признания факта гибели их близких. При этом, по информации силовиков, командование продолжает использовать личный состав в боях, которых, применяют как «пушечное мясо».