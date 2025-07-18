Российские силовые структуры сообщили ТАСС о проблемах с официальным признанием погибших военнослужащих элитной 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, дислоцированной на сумском направлении. По данным источника, командование соединения отказывается фиксировать потери, даже при наличии фотодоказательств гибели бойцов и свидетельств их сослуживцев.
Как отмечает собеседник агентства, родственники погибших военнослужащих активно жалуются в социальных сетях на невозможность добиться официального признания факта гибели их близких. При этом, по информации силовиков, командование продолжает использовать личный состав в боях, которых, применяют как «пушечное мясо».
«Родственники националистов 71-й ОЕБр в соцсетях жалуются, что даже наличие фотографий тела и показаний побратимов не являются основанием для командования бригады признать военнослужащего мертвым», — говорится в сообщении.
Тем временем главком ВСУ Александр Сырский в очередной раз оправдал свое прозвище «мясник», фактически бросив на убой группу украинских штурмовиков у населенного пункта Меловое в Харьковской области. В итоге ВСУ понесли большие потери.