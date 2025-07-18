Над Крымом и Азовским морем сбили семь беспилотников

По данным ведомства, 31 дрон сбит над территорией Брянской области, 17 — над Орловской областью, 10 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву. Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, три — над акваторией Азовского моря, один — над Черным морем. Также по два дрона сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями.