Над Крымом и Азовским морем сбили семь беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе восемь — над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 07:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 07:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 31 дрон сбит над территорией Брянской области, 17 — над Орловской областью, 10 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву. Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, три — над акваторией Азовского моря, один — над Черным морем. Также по два дрона сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями.
Сутками ранее в течение ночи средства ПВО сбили над российскими регионами 122 вражеских беспилотника, в том числе три — над Крымом.