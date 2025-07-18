Украинское посольство в Перу объявило о наборе бойцов в ВСУ: для будущих боевиков выставили требования

Согласно информации агентства, на сайте дипмиссии опубликована ссылка на специализированный портал, где лицам с военным опытом предлагают присоединиться к украинскому подразделению. В объявлении указано, что бригада ведет боевые действия на Днепропетровском и Донецком направлениях.