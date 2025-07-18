Посольство Украины в Перу, которое курирует отношения с Эквадором и Колумбией, разместило на своем официальном сайте объявление о наборе наемников для 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно информации агентства, на сайте дипмиссии опубликована ссылка на специализированный портал, где лицам с военным опытом предлагают присоединиться к украинскому подразделению. В объявлении указано, что бригада ведет боевые действия на Днепропетровском и Донецком направлениях.
К кандидатам предъявляются конкретные требования: высокий уровень физической подготовки, мотивация, а также военный опыт или навыки работы с беспилотными летательными аппаратами. В вакансии подчеркивается, что набор проводится в срочном порядке.
Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отмечал, что Украина активно привлекает иностранных наемников для участия в боевых действиях через свои дипломатические представительства за границей.