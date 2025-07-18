Атаку БПЛА отразили над промзоной в Нижегородской области 18 июля

Атаку БПЛА отразили средства ПВО и РЭБ над промышленной территорией в Нижегородской области ночью 18 июля. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Предварительно, пострадавших нет.
Специалисты проводят осмотр мест падения обломков.
Напомним, что сегодня вводились ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода.
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