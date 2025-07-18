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Силы ПВО за ночь уничтожили 73 украинских беспилотника над регионами РФ

В ночь на 18 июля силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над десятью регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны России за ночь с 17 на 18 июля перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно официальному заявлению, воздушные цели были нейтрализованы над территориями десяти регионов страны. Наибольшее количество дронов — 31 единица — сбита над Брянской областью. Еще 17 беспилотников уничтожены в небе над Орловской областью.

Особое внимание в сообщении уделено Московскому региону, где силы ПВО перехватили 10 воздушных целей, включая три БПЛА, летевших непосредственно в направлении столицы.

Также силы ПВО работали в других районах страны. Над Крымом перехватили четыре дрона, над Азовским морем — три. По два беспилотника сбили в Смоленской и Нижегородской областях. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городах Львов, Харьков и Луцк.

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