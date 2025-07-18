В Татарстане четыре часа действует режим беспилотной опасности

Данный режим вводится в случае обнаружения БПЛА, направляющихся в сторону региона.
По данным Минобороны РФ, ночью с 23:00 17 июля до 7:00 18 июля над регионами страны было уничтожено 73 беспилотника.
Вчера в Татарстане два раза вводился режим беспилотной опасности.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше