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В Татарстане четыре часа действует режим беспилотной опасности

На территории Татарстана в 04:34 объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Данный режим вводится в случае обнаружения БПЛА, направляющихся в сторону региона.

По данным Минобороны РФ, ночью с 23:00 17 июля до 7:00 18 июля над регионами страны было уничтожено 73 беспилотника.

Вчера в Татарстане два раза вводился режим беспилотной опасности.

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