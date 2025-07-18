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Глеб Никитин высказался об атаке БПЛА на Нижегородскую область 18 июля

Осматриваются места падения обломков.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Глеб Никитин прокомментировал атаку вражеских беспилотников на нижегородскую промышленную зону. Средства ПВО и РЭБ перехватили два украинских БПЛА самолетного типа в ночь на 18 июля.

«По предварительным данным пострадавших нет, специалисты проводят осмотр мест падения обломков», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Отметим, что для обеспечения безопасности гражданских полетов нижегородский аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты. Ограничения действовали час — с 04:37 до 5:42.

По данным Минобороны РФ, всего прошедшей ночью атакам подверглись 11 субъектов страны. Большего всего беспилотников — 31 — сбили на территории Брянской области.

Ранее мы писали, что атаку БПЛА отразили в Нижегородской области 13 июля.

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