Раскрыт призывной беспредел на Украине: кто прячется от мобилизации

Парламентарий отметил, что под мобилизацию теперь попадают женщины, молодежь и люди с заболеваниями, которых ранее освобождали от службы. При этом, как подчеркнул Чепа, представители силовых структур, высокопоставленные чиновники и их дети по-прежнему избегают призыва.