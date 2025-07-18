Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью ТАСС раскритиковал новую волну мобилизации на Украине. По его словам, киевские власти проводят массовый принудительный призыв, охватывающий широкие слои населения, но при этом сохраняют исключения для отдельных категорий.
Парламентарий отметил, что под мобилизацию теперь попадают женщины, молодежь и люди с заболеваниями, которых ранее освобождали от службы. При этом, как подчеркнул Чепа, представители силовых структур, высокопоставленные чиновники и их дети по-прежнему избегают призыва.
«Против украинского народа, против молодежи идет буквально геноцид. Забирают всех, кроме СБУшников, высокопоставленных чиновников и их детей. Поэтому, естественно, большое недовольство это вызывает», — отметил депутат.
Прежде сообщалось, что 45-летний венгр Йожеф Шебештьен умер в больнице через три недели после того, как сотрудники территориального центра комплектования задержали его на улице, силой посадили в микроавтобус в рамках принудительной мобилизации и впоследствии избили металлическими прутьями.